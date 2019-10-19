شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: وحي خيال الحكم واللون الأصفر سبب هزيمتنا أمام الزمالك.. وكنا أقرب للتعادل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب التهنئة لفريق الزمالك بعد الفوز في مباراة الفريقين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.
وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" في البداية كان من الصعب أن يستعد الفريق لمباراة كبيرة أمام الزمالك قبل اللقاء بـ48 ساعة، خاصة وأن فريقه كان يستعد لمباراة أسوان.
وأشار إلى أن كل استعدادات فريقه لمباراة أسوان وكان المقاولون يتدرب في الثالثة عصرا ويخوض مبارياته الودية كانت في الثالثة عصرا ، وأضاف أن المقاولون فريق تابع لمؤسسة ولم يكن بامكان النادي أن يكون عائقا أمام استكمال الدوري.
ووجه المدير الفني الشكر للاعبي الفريق على الاداء مضيفا أن المقاولون تقدم بهدف ، وتعادل الزمالك بهدف من ركنية ومن وحي خيال الحكم الذي احتسب الركنية - وفقا لقوله-.
وأوضح أن الحكم كان يرى فقط اللون الأصفر ولم يري اللون الأبيض في احتساب الأخطاء وكان فريقه اقرب للتعادل.
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