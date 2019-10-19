سوبر كورة.. الجبلاية : طلبات حسام البدري مع منتخب مصر "لا تناقش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، استعداد اتحاد الكرة لتلبية كل مطالب المنتخبات الوطنية وخاصة المنتخب الأول، موضحا أن طلبات البدرى أو غيره من المدربين للمنتخبات الوطنية أوامر، خاصة أن اللجنة تعهدت منذ تعيينها على توفير كافة سب الدعم للمنتخبات حتى تستعيد مجدها.
وقال إن اللجنة حرصت منذ البداية على توفير كل مطالب المنتخبات الوطنية، وأن شغلها الشاغل حاليا هو تنفيذ كل ما يطلبه حسام البدري مع المنتخب الأول وشوقي غريب مع الأولمبي وربيع ياسين مع الشباب، بجانب منتخبات الصالات والشاطئية والكرة النسائية.
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