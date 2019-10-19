شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: لاعبو الزمالك تعرضوا للسباب أمام المقاولون.. ويجب أن نكون عائلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أن فريقه استحق الفوز على المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة لمسابقة الدوي الممتاز.

وأشار المدير الفني إلى أن المباراة كانت صعبة جدا لاسيما وأن أخر 3 مواجهات بين الفريقين شهدت التعادل مرتين والفوز مرة والجهاز الفني وضع هذا الأمر في حساباته.

وشدد المدرب على أن فريقه لم يقابل اي مفاجأة في الملعب من المقاولون لأنهم اعتمدوا علي الدفاع ثم التحول الهجومي، وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن المقاولون استغل عدم تركيز اللاعبين وسجل هدف التقدم لكن الزمالك نجح في انهاء الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف.

وأضاف : "أتيحت لنا عدة فرص في الشوط الثاني لكننا لم ننجح في استغلالها بشكل جيد وسيطرنا على الكرة وأرهقنا فريق المقاولون العرب في الضغط علينا ونجحنا في النهاية بحصد الانتصار".

وأوضح أن فريقه نجح في المباراة وفاز في مباراة المقاولون أمام فريق جيد جدا في الدوري، وشدد على أن المباراة ستعطي اللاعبين حافز في المباريات المقبلة.

وإشار إلى أن الفوز سيمنح اللاعبين ثقة قبل مباراة جينيراسيون فوت في دوري الأبطال، مضيفا انه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة المقاولون لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن فريقه كان يستحوذ على الكرة ولكنه يفقدها بسهولة، وسيعمل على علاجها، واشاد المدير الفني بأداء اللاعبين واصرارهم على تحقيق الفوز.

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وأشار ميتشو إلى أن مدرب أحمال الفريق الجديد سيعمل على علاج الاهتمام بالنواحي البدنية للاعبين في الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق لم يخض فترة إعداد بسبب استكمال مباريات الكأس وخوض مباراة السوبر ثم بدء مباريات الدوري الممتاز.

وعلق المدير الفني أن غياب ساسي عن المباراة المقبلة في الدوري ، موضحا أنه سبق وواجه نفس الأزمة ولكن هناك بدائل ومن يلعب سيشارك باسم الزمالك وسيبذل أقصى جهده.

ورفض المدير الفني الحديث عن صفقات يناير في الفترة الحالية مضيفا أن تركيزه في لقاء بطل السنغال المقبل في دوري أبطال أفريقيا.