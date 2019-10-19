شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.

تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 12 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34، بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 10 محتلاً صدارة ترتيب بطولة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 7 محتلاً المركز الرابع.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد، فيما دخل المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمود أبو السعود - أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير، فاروقا - ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم - شكرى نجيب - سيف الجزيرى.

وشهدت الدقيقة 84 من عمر المباراة، تلقى فرجاني ساسي نجم الزمالك البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي المقاولون العرب، بثم أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لسيف الدين الجزيرى لاعب ذئاب الجبل فى أخر دقيقة بالمباراة.

وواجه الزمالك المقاولون العرب، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

































































































































































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