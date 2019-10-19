شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسديدة أوناجم تضل مرمى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد محمد أوناجم لاعب الزمالك، كرة قوية مرت أمام مرمى المقاولون العرب فى الدقيقة 54 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للأبيض فى الدقيقة 34.

ونجح محمد سالم فى إحراز هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 12، ثم أحرز فرجانى ساسى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 12، ثم أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 34.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا، خط الوسط: ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم، خط الهجوم: شكرى نجيب - سيف الجزيرى.