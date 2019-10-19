نشرة أخبار سوبر كورة.. طلبات حسام البدري.. حجم إصابة روبرتو.. واحتفال تريزيجيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية باستمرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم ، رافضين فى الوقت نفسه الحملات الممنهجة التى طالت المدير الفنى عقب الهزيمة الأخيرة التى تلقاها المصرى أمام مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ مؤكدين أن مجلس الإدارة يحاسب أى مدير فنى فى نهاية الموسم .

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