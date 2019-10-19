شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 10 محتلاً صدارة ترتيب بطولة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 7 محتلاً المركز الرابع، وواجه الزمالك المقاولون العرب، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد، فيما دخل المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمود أبو السعود - أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا - ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم - شكرى نجيب - سيف الجزيرى

بدأ الزمالك مواجهة المقاولون العرب بضغط قوى بغية احراز هدف التقدم مبكراً، وأرسل محمد عبد الشافي كرة خطيرة من الجبهة اليسري بعد مرور دقيقتين فقط إلا أن دفاع الذئاب شتت الكرة خارج الملعب، دخل المقاولون العرب اللقاء سريعاً ومن هجمة مرتدة كاد أن يباغت الزمالك ويحرز هدف التقدم إلا أن دفاع الزمالك هو الأخر كان بالمرصاد، وعاد الزمالك من جديد لإحكام سيطرته على المباراة وأرسل محمد عبد الشافي عرضية خطيرة مجدداً إلا أن كرته تخطت خط الملعب، وفى الدقيقة 5 حصل محمد أوناجم على خطأ من مكان مميز حول منطقة جزاء المقاولون تم تنفيذها على رأس فرجاني ساسي الذي سدد الكرة فوق عارضة مرمى المقاولون العرب.

واصل الزمالك سيطرته على أحداث المباراة فى الربع الساعة الأولى وبدأ تنويع اللعب من خلال تحويل الهجوم للجبهة اليمني وأرسل حمدي النقاز عرضية لكنها خرجت لخارج الملعب ضربة ركنية بعد تدخل لاعبي المقاولون العرب.

وفى الدقيقة 11 أحرز محمد سالم الهدف الأول للمقاولون العرب بعد تلقيه عرضية من سيف الدين الجزيرى أخطأ محمد عواد فى التعامل معها لتصل لمحمد سالم الذي لم يجد أي صعوبة فى ايداع الكرة داخل الشباك، ورد فرجاني ساسي بهدف التعادل فى الدقيقة 14 بعد تحويله لإحدى لعرضيات برأسه داخل الشباك.

واصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء ووصلت الكرة لزيزو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة بسنتيمترات، وواصل الأبيض ضغطه من أطراف الملعب إلا أن معظم الكرات العرضية لم تكن متقنة.

اعتمد الزمالك على الاختراق من العمق وسدد لاعبو الفريق الأبيض العديد من الكرات الخطيرة، إلا أن معظمها لم يشكل أي خطورة على محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، وفى الدقيقة 28 حصل المقاولون العرب على ضربة ركنية من الجبهة اليمني نفذها محمود الشيمي لتصل لفارقا كابور والذي سدد كرة ضعيفة برأسه لم يجد محمد عواد أي صعوبة فى الإمساك بها، وفى الدقيقة 34 ومن احدى التسديدات من خارج منطقة الجزاء نجح أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك فى احراز الهدف الثاني للفريق الأبيض

واصل الزمالك من ضغطه بغية احراز الهدف الثالث والذي سيقتل اللقاء اكلينيكياً، وفى الدقيقة 40 حصل الزمالك على خطأ من الجبهة اليمني نفذها حمدي النقاز بشكل سيء، لترتد للاعبي المقاولون العرب الذين حاولوا ادراك هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول إلا أن دفاع الزمالك كان بالمرصاد.

وأنحصر اللعب في الدقائق الأخيرة من عُمر الشوط الأول ليطلق الحكم الدولي محمود البنا صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط من المقاولون العرب بغية إحراز هدف التعادل مبكراً، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على دفاعات الزمالك، ثم عاد الزمالك لامتلاك زمام الأمور بعد مرور 50 دقيقة من عُمر اللقاء.

أنحصر اللعب فى وسط الملعب، ولجأ لاعبو الفريقين للخشونة للحصول على الكرة وحصل فرجاني ساس على أنذار بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي المقاولون العرب ، وفى الدقيقة 54 سدد محمد أوناجم كرة خطيرة ولكنها أخطأت مرمى محمد أبو السعود حارس المقاولون العرب.

سدد فرجاني ساسي كرة قوية في الدقيقة 65 من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت في أرجل لاعبي المقاولون العرب، بعدها مباشرة حصل الزمالك على خطأ من الجبهة اليمنى نفذها أوناجم لكن دفاعات المقاولون وعاد وأبعد الكرة.

واصل الزمالك من ضغطه وأرسل لاعبوه العديد من الكرات العرضية الخطيرة إلا أن مهاجمي الفريق الأبيض لم يحسنوا التعامل مع هذا الكرات وتم اجهاض معظمها عن طريق مدافعي ذئاب الجبل.

طرد فرجانى ساسى

وفى الدقيقة 84 حصل فرجاني ساسي نجم الزمالك على البطاقة الحمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بعنف على أحد لاعبي المقاولون العرب، بعدها كثف المقاولون العرب من هجماته بغية احراز هدف التعادل إلا أن دفاع الزمالك أفسد جميع محاولات ذئاب الجبل، ثم تبادل الفريقان الهجمات فى الدقائق الأخيرة من عُمر اللقاء حتى أطلق محمود البنا حكم اللقاء الدولي صافرة نهاية المباراة.













































































































































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