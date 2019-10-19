شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طرد سيف الدين الجزيرى فى نهاية مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء لسيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب، فى الدقيقة الأخيرة من مباراة الزمالك التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان الحكم أشهر البطاقة الحمراء "انذارين" لفرجانى ساسى لاعب الزمالك فى الدقيقة 84.

ونجح محمد سالم فى إحراز هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 12، ثم أحرز فرجانى ساسى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 12، ثم أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 34.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا، خط الوسط: ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم، خط الهجوم: شكرى نجيب - سيف الجزيرى.





























































































































































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