شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد يُصيب أوناجم فى كرة مشتركة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مصطفى محمد لاعب الزمالك، فى إصابة زميله محمد أوناجم بعد اشتراكهم فى كرة أمام مرمى المقاولون العرب، ليتدخل الجهاز الطبى ويعود أوناجم للمباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للأبيض فى الدقيقة 34.

ونجح محمد سالم فى إحراز هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 12، ثم أحرز فرجانى ساسى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 12، ثم أحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثانى للأبيض فى الدقيقة 34.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

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ويضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا، خط الوسط: ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم، خط الهجوم: شكرى نجيب - سيف الجزيرى.