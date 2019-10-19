شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحافظ على تقدمه أمام المقاولون العرب بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة لازال الزمالك متقدماً على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وتقدم أحمد سيد زيزو للزمالك فى الدقيقة 34.

بدأ الشوط الثاني بضغط من المقاولون العرب بغية إحراز هدف التعادل مبكراً، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على دفاعات الزمالك، ثم عاد الزمالك لامتلاك زمام الأمور بعد مرور 50 دقيقة من عُمر اللقاء.

أنحصر اللعب فى وسط الملعب، ولجأ لاعبو الفريقين للخشونة للحصول على الكرة وحصل فرجاني ساس على أنذار بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي المقاولون العرب ، وفى الدقيقة 54 سدد محمد أوناجم كرة خطيرة ولكنها أخطأت مرمى محمد أبو السعود حارس المقاولون العرب.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد، فيما دخل المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمود أبو السعود - أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا - ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم - شكرى نجيب - سيف الجزيرى

ويواجه الزمالك المقاولون العرب، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.





























































































































































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