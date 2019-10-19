بعد عودته من الإيقاف.. النني يعتذر في تعادل بيشكتاش مع أنقرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

عاد المصري محمد النني للمشاركة مع فريق بيشكتاش التركي، وذلك خلال مواجهة أنقرة جوشو بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

النني كان قد غاب عن التواجد مع بيشكتاش في المباريات الماضية بسبب واقعة طرده، والتي أدت إلى قرار إيقاف من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم.

وجاءت عودة النني لتشهد تواجده أساسيًا في تشكيل بيشكتاش، قبل أن يخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 82 في ثالث تبديلات فريقه.

وكاد النني أن يسجل هدفًا في المباراة بعدما إنفرد بحارس أنقرة، إلا أنه انزلق أثناء لحاقه بالكرة ليحدث اصطدام قوي مع حارس المرمى قرصان سيلكاي.

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وقال اللاعب المصري بعد المباراة: "الكرة كانت أمامي ولكنني أنزلقت أعلاها، حاولت أن أبتعد عن الحارس تجنبًا لإصابته ولكنني لم استطع، وقمت بالاعتذار له بعد المباراة".

وأكمل: "أعتقد أننا قدمنا أداء جيد خلال اللقاء، وعلى المستوى الشخصي أرى أنني كنت جيدًا، حاولت أن أتقدم بالكرة عندما وصلتني في كل مرة".

واختتم: "سأعمل على تطور مستواي أكثر خلال المباريات المقبلة، لكني وزملائي كنا على أفضل ما يكون خلال اللقاء، فقط كان ينقصنا التسجيل".

وانتقل النني إلى صفوف بيشكتاش في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أرسنال الإنجليزي، في فترة إعارة تمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد بيشكتاش إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز 12 في جدول ترتيب المسابقة، أمام أنقرة جوشو الذي يمتلك نفس الرصيد.