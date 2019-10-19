الزمالك يفقد جهود ساسي أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض عن مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

ويأتي غياب التونسي ساسي عن مواجهة الفريق البترولي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب المقامة على ملعب السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

وكان ساسي قد حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة، بينما حصل على اخرى أمام الاتحاد السكندري، بعد دخوله في مشادة عقب المباراة مع نور السيد.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.