السيتي يواصل ملاحقة ليفربول بثنائية في كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه كريستال بالاس 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

ورفع سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه مانشستر يونايتد.

وحسم سيتي الفوز في غضون دقيقتين فقط حيث تقدم البرازيلي جابريل جيسوس بهدف في الدقيقة 39 وبعد دقيقتين فقط أضاف الجناح الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني للفريق الضيف.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من مانشستر سيتي على مرمى أصحاب الأرض بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وفرض سيتي سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب في أول ربع ساعة ولاحت أكثر من فرصة للفريق لكن دفاع كريستال سيتي ومن خلفه الحارس واين هينيسي احبطوا كل محاولات الفريق الضيف.

وكاد إلكاي جوندوجان أن يتقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 20 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن هينيسي وقف له بالمرصاد.

وغاب كريستال عن المشهد تماما في أول نصف ساعة معتمدا فقط على الهجمات المرتدة السريعة التي سببت بعض الازعاج لدفاع مانشستر لكن دون أن ترتقي للغة الخطورة على مرمى الحارس إيديرسون مورايش.

وبعد انقضاء أول نصف ساعة مالت الأفضلية بعض الشيء لصالح كريستال بالاس الذي نجح في فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب لكن الفريق افتقد إلى الدقة في بناء الهجمات مما حال دون تهديد مرمى إيديرسون.

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وقبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول سجل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس هدف التقدم لسيتي إثر تمريرة متقنة من بيرناردو سيلفا قابلها جيسوس برأسه في الشباك.

وفي الدقيقة 41 أضاف الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني لسيتي بعد هجمة مرتدة رائعة بدأها كيفين دي بروين قبل أن تصل الكرة إلى رحيم ستيرلينج الذي ارسل تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها سيلفا بتسديدة مباشرة في الشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وكاد ستيرلينج أن يسجل الهدف الثالث لسيتي بعد مضي ست دقائق من بداية الشوط الثاني عبر تسديدة قوية زاحفة لكن الكرة حفت بالقائم قبل أن تخرج لضربة مرمى.

وبمرور الوقت تراجع إيقاع لعب مانشستر سيتي مما منح الفرصة لأصحاب الأرض لبسط هيمنتهم على مجريات اللعب لكن عانى الفريق كثيرا في الشق الهجومي.

وانقذ هينيسي مرمى كريستال بالاس من الهدف الثالث وتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية اطلقها رحيم ستيرلينج من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وواصل هينيسي تألقه وتصدى لفرصة محققة للفريق الضيف بعدما أبعد بأطراف أصابعه تسديدة قوية نفذها بيرناردو سيلفا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وعلى عكس سير اللعب تماما كاد كريستال بالاس أن يرد بهدف عبر ضربة رأس قوية من كريستيان بينتيكي من داخل منطقة الجزاء لكن إيديرسون أبعد الكرة بأطراف أصابعه بصعوبة شديدة قبل أن ترتطم الكرة بالعارضة.

وكان ويلفريد زاها قريا جدا من تسجيل الهدف الأول لكريستال بالاس قبل دقيقتين من نهاية المباراة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن إيديريسون نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.