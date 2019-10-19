البدري يحضر مباراة الزمالك والمقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص حسام البدري، المدير الفني لفريق المنتخب المصري، على حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.
ويأمل البدري في لوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريقين وذلك في ظل متابعته لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.
وتواجد بجوار البدري، الجهاز الفنى المعاون له، والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام "، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.
وكان البدرى قد وضع استراتيجية لمتابعة جميع فرق الدورى واختيار العناصر المناسبة لضمها لصفوف المنتخب تمهيدا لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون
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