الزمالك يزيح الأهلي من الصدارة مؤقتًا بفوز صعب على المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام" ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

الزمالك خاض أربع مباريات من أصل خمسة حيث يمتلك الفريق الأبيض مباراة مؤجلة أمام غريمه الأهلي والتي تأتي ضمن الأسبوع الرابع من عمر المسابقة.

هذا الفوز منح الزمالك الوصول لصدارة الدوري مؤقتًا بعدما جمع 10 نقاط، ليصبح الأبيض متفوقًا على الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني بتسع نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تلقى فريق المقاولون الخسارة الأولى له هذا الموسم ليتجمد رصيد "ذئاب الجبل" عند سبع نقاط من أربع مباريات.

تفاصيل المباراة:

فرجاني ساسي حاول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة تسجيل هدف أول لصالح الزمالك بعد عرضية رائعة من أوناجم يحولها التونسي برأسية وسط غياب دفاعي لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 12 نجح محمد سالم لاعب المقاولون العرب في تسجيل هدف أول لصالح الذئاب بعد عرضية رائعة من عبد الله ياسين تصل الكرة لسالم بعد مرور الكرة من أمام محمد عواد ليسدد في مرمى خالي وتصبح النتيجة (1-0).

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وفي الدقيقة 15 من زمن أحداث الشوط الأول نجح فرجاني ساسي أن يسجل هدف التعادل سريعًا لصالح الزمالك من كرة رأسية رائعة بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو" لتصبح النتيجة (1-1).

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد استقباله كرة من حمدي النقاز ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى في الدقيقة 26.

واستطاع أحمد سيد "زيزو" أن يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 34 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يفشل أبو السعود في التصدي لها.

وحاول أوناجم أن يسجل هدف الزمالك الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 لكن تمر الكرة بجوار المرمى.

وأجرى ميتشو التبديل الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 63 بخروج مصطفى محمد ليشارك بدلاً منه خالد بوطيب.

وفي الدقيقة 84 حصل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك على بطاقة صفراء ثانية في المباراة ليطرد من المباراة ليخوض الفريق الأبيض باقي المباراة بـ10 لاعبين.

تشكيل الزمالك: محمد عواد - محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - مصطفى محمد.