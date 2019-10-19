مشادات بين لاعبو الزمالك والمقاولون العرب عقب نهاية المبارة

دخل لاعبو الزمالك في مشادات مع لاعبو المقاولون العرب عقب انتهاء المباراة التي التي جمت الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز،وانتهت منذ قليل بفوز الزمالك بهدفين لهدف.
وعاتب لاعبو الزمالك لاعبو المقاولون على التدخل القوي من اللاعبسيف الدين الجزيري والذي حصل على اثره على انذار ثاني وطرد من المباراة في حين رفض لاعبو المقاولون عتاب لاعبو الزمالك وتدخلت الاجهزة الفنية للفريقين وبعادت بين اللاعبين قبل ان يتطور الامر.
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