احتفل لاعبو لاعبو الزمالك بالفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي تجمتالفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وهتفت الجماهير المتواجدة في ستاد السلام للاعبو الزمالك عقب المباراة احتفالا بالفوز المهم قبل مواجهة جينيراسيون فوت في دوري ابطال افريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على المقاولون وسط هتافات الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.