لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على المقاولون وسط هتافات الجماهير

احتفل لاعبو لاعبو الزمالك بالفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي تجمت الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وهتفت الجماهير المتواجدة في ستاد السلام للاعبو الزمالك عقب المباراة احتفالا بالفوز المهم قبل مواجهة جينيراسيون فوت في دوري ابطال افريقيا.

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