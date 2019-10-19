بالفيديو .. الزمالك يتخطى المقاولون بثنائية صعبة ويتصدر قمة الدوري

إقتنص فريق الزمالك ثلاث نقاط غالية بتغلبه على المقاولون بهدفين مقابل هدف بستاد السلام ضمن افتتاح الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

جاءت الاهداف الثلاثة في الشوط الأول، تقدم المقاولون بهدف لمحمد سالم من خطأ مشترك من الدفاع الأبيض وحارس مرماه محمد عواد ،وسجل الابيض هدفين متتاليين للتونسي فرجاني ساسي واحمد سيد زيزو في الدقيقتين 15 و34.

وطرد الحكم لاعب الزمالك التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 84 للإنذار الثاني. كما طرد التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون للانذار الثاني ايضا.

ارتفع رصيد الزمالك الى 10 نقاط وتصدر قمة الدوري بصفة مؤقته وتراجع الاهلي للمركز الثاني بـ9 نقاط ،قبل لقاء الجونة الاربعاء المقبل في نفس الجولة،وتجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الرابع.

جاء اللقاء متوسط المستوى غلب عليه الحماس والرغبة في الفوز من جانب الفريقين ، سيطر الابيض على معظم الفترات دون خطورة حقيقية وفاعلية على مرمى ذئاب الجبل.

الشوط الاول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الجميع خاصة المقاولون الذي أغلق جيدا مفاتيح الزمالك خاصة مصطفى نجم ومحمد

اونجم واحمد زيزو ويوسف اوباما.

شكلت هجمات المقاولون خطورة خاصة مع تحركات محمد سالم وسيف الجزيري وعبد الله ياسين وعبد الوهاب اسماعيل المتقدم خلف المهاجمين وبرأسه فرجاني ساسي من ضربة حرة فوق العارضة.

هدف للذئاب

في الدقيقة 12 ومن هجمة من ناحية اليسار تصل الكرة لعبد الوهاب اسماعيل لعبد الله ياسين يلعب عرضية تمر من الدفاع ويخطئ الحارس محمد عواد في الخروج من المرمى وتقدير الكرة وتتهيئ امام محمد سالم غير المراقب يسدد قوية على يسار الحارس محمد مسجلا هدف التقدم.

يحاول الزمالك بسرعة ادراك التعادل ويضغط بكل قوة وبرأسه فرجاني ايضا بجوار القائم مع تراجع للاعبي المقاولون لإيقاف الضغط الأبيض.

هدف التعادل

في الدقيقة 15 ومن ضربة ركنية تصل الكرة على رأس فرجاني ساسي يضع بذكاء في الزاوية العليا لمحمود ابو السعود مسجلا هدف التعادل.

يستمر الضغط الابيض مع محاولات من ذئاب الجبل للإستفادة من المرتدات وبقت اللمسة الأخيرة مشكلة

خاصة مع تمركز جيد للمدافعين والتغطية السليمة.

هدف ثاني

في الدقيقة 34 يستلم احمد سيد زيزو الكرة ومن خارج المنطقة يطلق صاروخا أرض جو يسكن الزاوية اليمنى العليا لأبو السعود وفشل في ابعاد الكرة بيمناه لتأخر وصوله الى الكرة بسبب سرعتها.

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الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس سيناريو الاول حيث ضغط بكل قواه مع مرتدات من المنافس تكسرت سريعا على حدود منطقة الجزاء ويتقدم محمد اونجم ويسدد بجوار القائم وسط صيحات الجماهير التي كانت تأمل في هدف ثالث لزيادة الإطمئنان على النقاط الثلاثة.

هدأ رتم المباراة رغم تغيرات عماد النحاس الهجومية بحثا عن هدف التعادل ونجح الزمالك في زيادة تدعيم دفاعاته من خلال الرقابة والتمركز الجيد على مفاتيح لعب ذئاب

يجري ميتشو تغييرا بنزول خالد بوطيب بدلا من مصطفى محمد غير الموفق ومع نزوله يهدر بوطيب بغرابة ويشارك في فرصة وكاد مدافع المقاولون يسجل في مرماه على طريق الخطأ.

وتبع تغغير بوطيب نزول امام عاشور مكان محمد اونجم غير الموفق رغم المجهود المبذول.

يدفع ميتشو بالورقة الأخيرة بنزول اشرف بن شرقي بدلا من يوسف اوباما

في الدقيقة 84 يطرد الحكم فرجاني ساسي للانذار الثاني في كرة خشنه مشتركة.

في الوقت بدل من الضائع وقدره 4 دقائق يطرد الحكم لاعب المقاولون التونسي سيف الدين الجزيري للإنذار الثاني.

هدف المقاولون

هدف الزمالك

هدف الزمالك الثاني