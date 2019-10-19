شاهد.. ريال مدريد يتأخر أمام مايوركا بالشوط الأول

أنهى فريق ريال مايوركا الشوط الأول متقدمًا على نظيره ريال مدريد بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي يقام بينهماعلى ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
سجل لاجو جونيور هدف ريال مايوركا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، بعد تسديدة رائعة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع كورتوا حارس ريال مدريد من التصدي لها.
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