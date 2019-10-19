شاهد.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة يوفنتوس وبولونيا

انتهى الشوط الأول بين فريقي يوفنتوس وبولونيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن الجولة الثامنة بمنافسات يقام بينهما على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن الجولة الثامنة بمنافسات الدوري الإيطالي بادر يوفنتوس بالتسجيل عن طريق كرستيانو رونالدو في الدقيقة 19، فيما سجل نيكولا سانسوني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 22.

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