ظواهر وأرقام في الجولة الرابعة من الدروي المصري الممتاز

شهدت الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري العديد من المفاجأت والظواهر لعل أبرزها علي الأطلاق هو تأجيل مباراة القمة بين "الأهلي والزمالك" وتقديم مباراة "الزمالك والمقاولون العرب" من الجولة الخامسة مع تأجيل مباراة المقاولون العرب أمام أسوان في الجولة الرابعة ،الأمر الذي ألقي بظلاله علي الساحة الرياضية المصرية ،هذا بخلاف تأجيل مباراة طلائع الجيش وطنطا نظراً لمشاركة فريق طلائع الجيش في كأس العالم العسكرية المقامة حالياً في الصين .

6مباريات في الجولة الرابعة ( ثلاثة إنتصارات ومثلهما تعادل)

حقق فريق مصر المقاصة الفوز علي نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف أحرزه اللاعب صلاح أمين من ركلة جزاء .

في حين نجح فريق الانتاج الحربي في الفوز علي فريق إنبي بهدف نظيف عن طريق اللاعب محمد رجب في المباراة التي جمعتهما علي ملعب بتروسبورت.

وبينما تمكن فريق حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري من الفوز علي الاسماعيلي بهدف نظيف

ثلاثة تعادلات

تعادل فريق بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي .

بينما أنتهت مباراة اف سي مصر والجونة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم علي ستاد الكلية الحربية.

في حين أنتهي لقاء الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي شهدت جدلاً تحكيمياً .

حصيلة الأهداف في الجولة الرابعة

جاءت حصيلة الأهداف في الجولة الرابعة من الدوري المصري بمجموع 5أهداف بواقع هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

حيث سجل اللاعب "مروان حمدي" هدف التقدم لفريق وادي دجلة في شباك الاتحاد في الدقيقة 16من شوط المباراة الاول ،بينما أدرك لاعب الاتحاد السكندري "خالد قمر" هدف التعادل لزعيم الثغر في الدقيقة 26من نفس الشوط .

وفي مباراة المقاصة والاسماعيلي سجل اللاعب "صلاح أمين" لاعب فريق مصر المقاصة هدف فريقه

الوحيد في الدقيقة 86من شوط المباراة الثاني في شباك المصري من ركلة جزاء .وفي لقاء الاسماعيلي وحرس الحدود أحرز اللاعب عمرو الحلواني هدف الفوز لفريق حرس الحدود في شباك الاسماعيلي من متابعة لركلة الجزاء في الدقيقة 82من شوط المباراة الثاني .بينما سجل اللاعب محمد رجب لاعب فريق الانتاج الحربي هدف فريقه الوحيد في شباك إنبي في الدقيقة 54من شوط المباراة الثانيبطاقات صفراء وحمراءشهدت الجولة الرابعة من الدوري المصري 20حالة بطاقة صفراء ولم تشهد أي بطاقات حمراء .القيمص رقم 9كلمة السر في الجولة الرابعةيبدو أن كلمة السر في الجولة الرابعة كانت للاعبين أصحاب القيمص رقم 9حيث تمكن هؤلاء اللاعبين من تسجيل 4أهداف من أجمالي 5أهداف بواقع هدف لكل لاعب حيث أحرز الأهداف الأربعة كل من خالد قمر لاعب (الاتحاد السكندري) ،ومحمد رجب لاعب (الانتاج الحربي) ، ومروان حمدي لاعب فريق (وادي دجلة) ، وصلاح أمين لاعب فريق (مصر المقاصة )هدافي الدوري المصري بعد مرور 4جوالاتعمرو الحلواني .. حرس الحدود..3 أهدافرمضان صبحي.. الأهلي.. 3 أهدافعبدالله السعيد.. بيراميدز.. 3 أهدافحسام حسن .. سموحة.. هدفينتالا نداي.. طلائع الجيش.. هدفينمحمد شريف.. انبي.. هدفينأحمد شرويدة.. حرس الحدود.. هدفين