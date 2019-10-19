فرسان سموحه يتألقون فى بطولة الجمهورية

اكتسح فرسان سموحه منافسات الحلقة الثالثة فى بطولة الجمهورية للفروسية للدرجات الخامسة و السادسة للخيول الأجنبية، و الخامسة للخيول المصرية.
فحصل الفارس يوسف على قطب على المركز الأول عام فى الدرجة الخامسة للخيول
وحصلت الفارسة ملك بهجت على المركز السادس عام فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية.
وحصل الفارس عبد الرحمن محمد فريد على المركز الثانى ناشئين فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية.
وحصل الفارس حمزة القبرصى على المركز الثانى ناشئين فى الدرجة الخامسة للخيول الأجنبية.
وحصل الفارس عمر الساخى على المركزين الأول و السادس فى الدرجة السادسة الخيول الأجنبية.
وحصل الفارس علي علاء عمر على المركزين الثاني و الثالث فى الدرجه الخامسة للخيول المصرية.
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