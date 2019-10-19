اتحاد جدة يفسخ عقد التشيلي لويس سييرا

قررت إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى إقالة التشيلى لويس سييرا المدير الفنى للفريق عقب الهزيمة من فريق الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

انتهى اللقاء بهزيمة اتحاد جدة من فريق الوحدة بنتيجة ١-٠.

الفنى للفريق عقب الهزيمة من فريق الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.انتهى اللقاء بهزيمة اتحاد جدة من فريق الوحدة بنتيجة ١-٠.

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