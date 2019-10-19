5 آلاف مشجع في مباراة الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

حددت مديرية أمن الإسماعيلية أعداد المشجعين المصرح حضورهم فى مباراة الأربعاء القادم المقرر إقامتها أمام الجزيرة الإماراتى على ملعب ستاد الإسماعيلية فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. الأبطال. ‎أرسلت الجهات الأمنية خطابًا للنادى الإسماعيلي يفيد بالموافقة على حضور خمسة آلاف مشجع على النحو التالى… ‎-عدد ١٨٠٠ مشجع لمدرج الدرجة الثانية ( وسط ) وسط ) ‎-عدد ٧٠٠ مشجع للدرجة الثالثة ( يسار ) Advertisements ‎-عدد ١٠٠٠ مشجع للمقصورة العلوية. ‎-عدد ١٠٠٠ مشجع للمقصورة الأمامية -على جانب آخر قرر مسئولو النادى زيادة عدد منافذ البيع إلى أربعة تسهيلًا على جماهير النادى الراغبة فى الحصول على تذاكر حضور اللقاء.

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