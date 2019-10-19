رياضة | عاجل.. اتحاد جدة يقيل "سييرا" خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد جدة يقيل "سييرا" خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية عن عزم إدارة نادي الاتحاد، اقالة لويس سييرا المدير الفني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي؛ وذلك عقب الهزيمة أمام الوحدة نادي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن مباراة الوحدة كانت الإختبار الأخير لسييرا مع الاتحاد، مشيره أن إدارة النادي بدأت التحرك للبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفا للتشيلي.

وكانت إدارة الاتحاد قد أبدت اهتمام واضح بوديسكو مدرب فريق ازي عنتاب التركي حاليا، والشباب سابقا، بالإضافة إلى إدواردو يوردانيسكو، مدرب فريق غاز ميتان الروماني.

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وتولى سوموديكا قيادة فريق الشباب في 32، وفاز في 16 مباراة، وتعادل 9 مباريات، وخسر 7، وسجل فريقه 41 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 28 هدفاً، إلى جانب إختياره ليكون ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم.

كما قاد إدوارد فريق غاز ميتان الروماني في 22 مباراة وفاز في 11 وتعادل 7 مباريات وخسر 4.

ويعاني الاتحاد من سوء النتائج تحت قيادة سييرا منذ بداية الموسم؛ وخسراته 4 مباريات في أول 7 جولاته بمسابقة دوري المحترفين، كما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، على يد الهلال، بعد أن تعادل سلبياً إياباً، وخسر بثلاثية مقابل هدف إياباً.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثامن من ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، حصدهم خلال 7 جولات، من الفوز في 3 مباريات والهزيمة بأربعة آخرين.