رياضة | غياب فرجاني ساسي عن مواجهة الابيض المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب فرجاني ساسي عن مواجهة الابيض المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الابيض المقبلة في بطولة الدوري المصري العام.

وحصل لاعب الزمالك على انذار ثالث في مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأبيض المقبلة امام فريق إنبي المقرر إقامتها يوم ٢٧ من شهر أكتوبر الجاري.

ويتقدم فريق الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.