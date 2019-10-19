رياضة | غياب فرجاني ساسي عن مواجهة الابيض المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب فرجاني ساسي عن مواجهة الابيض المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة الابيض المقبلة في بطولة الدوري المصري العام.
وحصل لاعب الزمالك على انذار ثالث في مواجهة اليوم أمام المقاولون العرب، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأبيض المقبلة امام فريق إنبي المقرر إقامتها يوم ٢٧ من شهر أكتوبر الجاري.
ويتقدم فريق الزمالك على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.
وجاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.
خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، محمد اوناجم، يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى محمد.
ويأتي على مقاعد البدلاء : محمد صبحي - مصطفي فتحي - خالد بو طيب - محمد عبد السلام - حازم امام - امام عاشور - اشرف بن شرقي.
ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد ٧ نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة بهدف نظيف، والتعادل أمام فريق مصر ١/١.