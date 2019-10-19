رياضة | برشلونة يكشف عن حجم إصابة سيرجي روبيرتو وفترة غيابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يكشف عن حجم إصابة سيرجي روبيرتو وفترة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني عن حجم إصابة سيرجي روبيرتو نجم الفريق الشاب وفترة غيابه عن الملاعب عقب خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية.

إصابة سيرجي روبيرتو مع برشلونة

وكان سيرجي روبيرتو قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة برشلونة منذ قليل ضد نادي إيبار ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 46 من عمر المباراة.

برشلونة يكشف عن حجم إصابة روبيرتو

وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي منذ قليل يكشف خلاله عن أن سيرجي روبيرتو خضع لمزيد من الفحوصات الطبية التي أكدت أنه يعاني من انتفاخ في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

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وأشار نادي برشلونة في بيانه أن موعد عودة روبيرتو إلى الملاعب سيتوقف على قدرته فب التعافي بشكل سريع.

تقارير صحفية تكشف عن مدة غياب سيرجي روبيرتو

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب سيرجي روبيرتو لمدة أسبوعين عن الملاعب بسبب هذه الإصابة.

نتيجة مباراة برشلونة وإيبار

استطاع نادي برشلونة أن يفوز على نظيره نادي إيبار بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.