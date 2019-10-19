رياضة | ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي الشباب 2 x

17:05 1 الإتفاق الرائد 0 x

17:10 2 النصر الوحدة 1 x

19:00 0 الاتحاد الدوري الفرنسي ليون 0 x

17:30 0 ديجون الدوري المصري الزمالك 2 x

20:00 1 المقاولون العرب الدوري الإنجليزي الممتاز أستون فيلا 2 x

16:00 1 برايتون تشيلسي 1 x

16:00 0 نيوكاسل يونايتد ليستر سيتي 2 x

16:00 1 بيرنلي توتنهام هوتسبير 1 x

16:00 1 واتفورد Advertisements كريستال بالاس 0 x

18:30 2 مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى إيبار 0 x

13:00 3 برشلونة أتلتيكو مدريد 1 x

16:00 1 فالنسيا ريال مايوركا 1 x

21:00 0 ريال مدريد الدوري الإيطالي الدرجة A نابولي 2 x

18:00 0 هيلاس فيرونا يوفنتوس 2 x

20:45 1 بولونيا الدوري الألماني الدرجة الأولى أوجسبورج 2 x

15:30 2 بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند 1 x

18:30 0 بوروسيا مونشنغلادباخ الدوري الإسباني الدرجة الثانية ألكوركون 2 x

16:00 2 ألميريا

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