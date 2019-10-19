رياضة | ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مايوركا يفاجئ ريال مدريد ويسجل هدف التقدم في شباك كورتوا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي
الشباب
2
x
17:05
1
الإتفاق
الرائد
0
x
17:10
2
النصر
الوحدة
1
x
19:00
0
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
0
x
17:30
0
ديجون
الزمالك
2
x
20:00
1
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
2
x
16:00
1
برايتون
1
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
2
x
16:00
1
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
1
واتفورد
كريستال بالاس
0
x
18:30
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
3
أتلتيكو مدريد
1
x
16:00
1
فالنسيا
ريال مايوركا
1
x
21:00
0
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
2
x
18:00
0
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
2
x
20:45
1
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
2
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
1
x
18:30
0
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
2
x
16:00
2
ألميريا