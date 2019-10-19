رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي انتصارا مهما على فريق كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ولم يشارك سيرجو اجويرو خلال تلك المباراة حيث مازال يتصدر جدول هدافي البطولة برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الشاب الإنجليزي تامي ابراهام مهاجم فريق تشيلسي.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.

2- تامي ابراهام 8 أهداف.

3- ايمريك اوباميانج 7 أهداف.

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4- تيمو بوكي 6 أهداف.

5- جيمي فاردي 6 أهداف.

6- رحيم سترلينج 6 أهداف.

وكان قد نجح المصري محمد صلاح في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق الجائزة في الموسم الماضي بالتقاسم مع الثنائي ايميريك اوباميانج والسنغالي ساديو ماني.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن في البطولة، وسيلتقي مع فريق مانشستر يونايتد مساء الأحد على ملعب الأولدترافورد.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي :-