رياضة | موهبة ريال مدريد يصدم منتخب بلاده ويرحب بقميص إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موهبة ريال مدريد يصدم منتخب بلاده ويرحب بقميص إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم ريال مدريد الشاب من التخلى عن منتخب بلاده، من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا .

نجم ريال مدريد الشاب يتخلى عن بلاده لصالح إسبانيا

وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية، أن هناك المزيد من الأخبار التي تتعلق بالمنتخب الإسباني، بعدما ظهر بقميصه أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب للمرة الأولى، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أنسو فاتي قد تمكن من الحصول على الجنسية الإسبانية، ليحق له المشاركة بقميص المنتخب الإسباني، ويشارك لمدة 12 دقيقة مع منتخب لويس دي لا فوينتي .

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وكشفت الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن هناك أخبار أخرى تتعلق بإمكانية اختبار رودريجو جوسنجم لاعب ريال مدريد الشاب ليحصل على الجنسية الإسبانية ويشارك بقميص اللاروخا، بدلًا من المنتخب البرازيلي .

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وأشارت، أن نجم ريال مدريد الشاب لن يكون الأول في اتخاذ هذا القرار، حيث سبقه كلًا من ماركوس سينا ودييجو كوستا وجابريل باوليستا في التخلي عن البرازيل لصالح إسبانيا .

وأنهت دون بالون ، أن رودريجو جوس نجم ريال مدريد ليس الوحيد المرشح للجنسية الإسبانية، حيث ان مواطنه الشاب فينيسيوس جونيور كان أحد المرشحين، إلا أن مشاركته الأولى رفقة منتخب البرازيل خلال أسبوع الفيفا الأخير عرقل إمكانية إرتدائه لقميص اللاروخا .