رياضة | فراعنة اليد فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بتونس المؤهلة للاولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فراعنة اليد فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بتونس المؤهلة للاولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد - تونس 2020 التى أقيمت امس بمدينة رادس بتونس عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى التى تضم : كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية .
وضمت المجموعة الثانية: ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا ،المجموعة الثالثة: الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس المجموعة الرابعة: زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب .
وقام مسؤلو الاتحاد التونسى باختيار الرأس الأخضر لمواجهتها في مباراة الافتتاح ١٦ يناير،حيث من المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية بتونس فى الفترة من 16 يناير من العام المقبل وحتى 26 من نفس الشهر وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020