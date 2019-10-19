رياضة | فراعنة اليد فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا بتونس المؤهلة للاولمبياد

وضمت المجموعة الثانية: ليبيا - نيجيريا - الجابون - أنجولا ،المجموعة الثالثة: الرأس الأخصر - كوت ديفوار - الكاميرون - تونس المجموعة الرابعة: زامبيا - السنغال - الكونغو برازافيل - الجزائر - المغرب .

وقام مسؤلو الاتحاد التونسى باختيار الرأس الأخضر لمواجهتها في مباراة الافتتاح ١٦ يناير،حيث من المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية بتونس فى الفترة من 16 يناير من العام المقبل وحتى 26 من نفس الشهر وهى المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020