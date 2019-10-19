رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.