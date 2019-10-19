رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فاز فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.
وعاد مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.
ورفع أبناء بيب جوارديولا رصيد مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي إلى 19 نقطة في وصافة ترتيب البريمرليج وبفارق 5 نقاط كاملة عن فريق ليفربول متصدر جدول الترتيب، والذي سيلاقي مانشستر يونايتد مساء غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي كالتالي :-
1- ليفربول 24 نقطة.
2- مانشستر سيتي 19 نقطة.
3- ليستر سيتي 17 نقطة.
4- تشيلسي 17 نقطة.
5- أرسنال 15 نقطة.
6- كريستال بالاس 14 نقطة.
7- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.
8- بورنموث 12 نقطة.
9- وست هام 12 نقطة.
10- بيرنلي 12 نقطة.
11- استون فيلا 11 نقطة.
12- ولفرهامبتون 11 نقطة.
13- ايفرتون 10 نقاط.
14- مانشستر يونايتد 9 نقاط.
15- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.
16- برايتون 9 نقاط.
17- ساوثهامبتون 8 نقاط.
18- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 4 نقاط.