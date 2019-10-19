اخبار الرياضه

رياضة | أهداف مباراة الوحدة والإتحاد في الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة الوحدة والإتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي

الشباب

2

x
17:05

1

الإتفاق

الرائد

0

x
17:10

2

النصر

الوحدة

1

x
19:00

0

الاتحاد

الدوري الفرنسي

ليون

0

x
17:30

0

ديجون

الزمالك

2

x
20:00

1

المقاولون العرب

الممتاز

أستون فيلا

2

x
16:00

1

برايتون

1

x
16:00

0

نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي

2

x
16:00

1

بيرنلي

توتنهام هوتسبير

1

x
16:00

1

واتفورد

Advertisements

كريستال بالاس

0

x
18:30

2

مانشستر سيتي

الدرجة الأولى

إيبار

0

x
13:00

3

أتلتيكو مدريد

1

x
16:00

1

فالنسيا

ريال مايوركا

1

x
21:00

0

الدرجة A

نابولي

2

x
18:00

0

هيلاس فيرونا

يوفنتوس

2

x
20:45

1

بولونيا

الدوري الألماني الدرجة الأولى

أوجسبورج

2

x
15:30

2

بايرن ميونيخ

بوروسيا دورتموند

1

x
18:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألكوركون

2

x
16:00

2

ألميريا

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا