رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره نادي مايوركا اليوم السبت 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني Kora On line في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب إيبيروستار.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

وستذاع مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني اليوم على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق يوسف سيف.

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي مايوركا برصيد 7 نقاط.