رياضة | تعليق ناري من الفراج على اعتداء أمرابط على حارس الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الفراج على اعتداء أمرابط على حارس الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي والناقد الرياضي، وليد الفراج عن اعتداء نور الدين أمرابط لاعب وسط نادي النصر على عز الدين دوخة حارس مرمى الرائد.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا ثمينا على مضيفه الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيطر فريق النصر، بشكل كبير خلال الشوط الأول لكن تألق الدلوي الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد منع العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة.

وقام أمرابط بالاعتداء بالضرب على دوخة بعد أن أمسك الكرة داخل منطقة الجزاء، بلحظات قبل نهاية المباراة.

Advertisements

وقال الفراج عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عزيزي المشجع: حرصًا على صحتك وضغطك وسكرك، أنسى لجنة الانضباط هذا الموسم وليس لك إلا صافرة الحكم".

وتابع:"المشهد امامي واضح جدا فهناك رغبه ما في تقليل احتكاك لجان اتحاد الكرة مع الاندية وجماهيرها وترك القرار للحكم خلال ال90 دقيقة فقط ،الامر واضح جداااا".

وافتتح حمد الله أهداف اللقاء لصالح النصر، عند الدقيقة 18 بتمريره من داخل منطقة الجزاء ليضعها على يسار حارس الرئد.

وأحرز يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر؛ من ضربة رأسية حاسمة استقرت في شباك الرائد عند الدقيقة 90 +3

وبهذه النتيجه يرتفع رصيد النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما تجمد الرائد عند عند المركز الـ 14، برصيد 5 نقاط.