رياضة | بدلاء الإسماعيلي يمطرون شباك "التل الكبير" بالستة .. وتخوف بسبب "دونجا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدلاء الإسماعيلي يمطرون شباك "التل الكبير" بالستة .. وتخوف بسبب "دونجا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتحدد حتى الان مصير محمود عبد العاطي دونجا لاعب الاسماعيلي من خوض لقاء الجزيرة الاماراتي من عدمه بسبب الاصابة.

وخضع اللاعب للأشعة مساء اليوم والتى اثبتت تعرضه بشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية ، على خلفية مشاركته بمواجهة الفريق أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.

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ومن المقرر أن يبدأ “دونجا” عمليات التأهيل بشكل مكثف ، سعيا لتجهيزه لمواجهة الجزيرة الإماراتى الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ولم يتحدد موقف اللاعب بشكل نهائى سواء بلحاقه بالمباراة من عدمها حتى الأن حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق.

من ناحية أخرى فاز بدلاء الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى على التل الكبير بستة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة الودية التى أقيمت بين الفريقين على الملعب الفرعى بنادى القناة.

بدأ الاسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من

محمد فوزى ،أحمد أيمن، احمد فتحى كاستيلو ، محمد هاشم ، مصطفى فارس، عماد حمدى، نادر رمضان ، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا ، وجيه عبدالحكيم، شيلونجو

وأشرك الجهاز الفنى فى الشوط الثانى كلآ من

أيمن رجب ، محمد عمار، محمود صلاح، حازم مرسى.

أحرز أهداف اللقاء، حازم مرسى ( ثلاثة أهداف، بيكيتى ، وجيه عبد الحكيم ،مدحت فقوسة لكل منهم هدف.