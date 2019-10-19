اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORT المفتوحة كورة لايف 7SRY رابط ماتش ليفربول SALAH

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يلا شوت NOE مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر beIN SPORTS.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر

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البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في بث مباشر عبر الانترنت