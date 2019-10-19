اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORAGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW LIVE

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مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم الاحد بدون تقطيع وستكون الفرصة متاحة أمام ليفربول المتصدر لتعميق جراح غريمه مانشستر يونايتد وتعزيز صدارته للدوري الإنكليزي حين يلتقيان الأحد في قمة المرحلة التاسعة على ملعب أولد ترافورد".

وتفصل 15 نقطة بين ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (24) ومانشستر يونايتد الثاني عشر، بعد مرور ثماني مراحل فقط من الدوري المحلي هذا الموسم.

كما ويبتعد الفريق الأحمر بثماني نقاط عن الفريق الأزرق في مانشستر في المركز الثاني بعدما عزز سجله إلى 17 انتصارا متتاليا في البرمييرليغ منذ الموسم الماضي.

من جهة أخرى حقق يونايتد الفوز في اثنتين فقط من مبارياته الـ13 بعد أن تعرض لاعبوه للعديد من الإصابات منذ بداية الموسم وتلقى صفعة أخرى بإصابة حارسه الإسباني دافيد دي خيا خلال لقاء منتخب بلاده مع السويد ضمن تصفيات كأس أوروبا منتصف الأسبوع ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

إلا ان المدرب النروجي اوليه غونار سولسكاير دعا لاعبيه للارتقاء الى المناسبة المرتقبة بين أكثر ناديين تتويجا بلقب الدوري.

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قال لشبكة سكاي سبورتس "أتطلع دائما الى المباراة المقبلة كفرصة جديدة. مواجهة ليفربول فرصة جيدة لنا لتحسين نتائجنا".

وتابع سولسكاير (46 عاما) "أفكر تلقائيا بالسيناريو الأفضل. أعرف أن الجماهير واللاعبين سيرتقون الى مستوى المناسبة (...) هذه هي المباريات التي تلعب من أجلها في مانشستر يونايتد يجب أن تظهر معدنك الحقيقي".

هذا واحتفل الألماني يورغن كلوب بموسمه الرابع في ملعب "أنفيلد" هذا الأسبوع ولكن بعد كل النجاحات التي حققها لا سيما بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أنه لم يذق بعد طعم الفوز في ملعب "اولد ترافورد".

لم يحقق ليفربول أي انتصار في زياراته الست الأخيرة الى يونايتد وحذر الاسكتلندي أندرو روبرتسون أن التوقعات تسقط قبل المواجهة نظرا للعداوة الازلية بين الفريقين.

قال الظهير الأيسر "لا أعتقد أن المستويات التي تقدمها في الآونة الأخيرة تهم في مباريات كهذه. لا يهم إن فزنا بثماني مباريات في ظل معاناتهم. إنها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول. الاجواء مختلفة عندما تلعب ضدهم".

وقد تشهد المباراة عودة الكاميروني جويل ماتيب الى مركز قلب الدفاع في ليفربول بعد تعافيه من الإصابة فيما يبقى ترقب عودة المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال الفوز على ليستر سيتي 2-1 قبل الاستراحة الدولية.