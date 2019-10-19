اونلاين | يلا شوت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر SaLaH GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر SaLaH GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "أولد ترافورد" العريق، لمتابعة القمة النارية بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ومانشستر يونايتد صاحب الأرض ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويعتلي ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من 8 إنتصارات متتالية، ولم يتلقي أي هزيمة في البطولة المحلية حتي الآن، بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين، و3 تعادلات و3 هزائم، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في المباراة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد KORA LIVE:

تنطلق المواجهة المثيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر لعام 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثالثة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، علي أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمراء.

ويسعي الدولي المصري محمد صلاح لضم مانشستر يونايتد لقائمة ضحاياه، حيث نجح الفرعون المصري في تسجيل أهداف فى 21 فريقًا من أصل 24 فريقا لعب أمامه مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي، وفشل فى التسجيل أمام مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى وشيفيلد يونايتد فقط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حيث ستنقل أحداث اللقاء عبر قناة BEIN SPORTS HD 2، كما ستذاع المباراة عبر عدة قنوات أخري وهي:

Advertisements

Sport TV 1

Canal + Sport France

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 11 EN

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport Polska

SportKlub 1 Montenegro

RMC Sport 1