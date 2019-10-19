اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول I7SRY رابط متش ريال مدريد بدون تقطيع NOW

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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر KOORA LIVE ، اليوم السبت الموافق 19- 10 - 2019 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني موسم 2019-2020، ويدخل ريال مدريد المباراة ولا يوجد بديل عن الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث وذلك للحفاظ على القمة وفارق النقطتين على غريمه التقليدي برشلونة والذي سيواجه اليوم فريق أبيار وهو ما يعني أن الفوز فقط هو ما سيحفظ حظوظ الريال في البقاء في القمة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر كورة جول KORA GOAL :

وتقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مدينه القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش اليوم.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت yalaa shoot :-

تذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقلة وقناة عبر قناة BEIN SPORTS HD2 بالاضافة الى البث المباشر لموقع موقع الخليج 365 الرياضي.

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