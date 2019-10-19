اونلاين | الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون لايف (تغطية حية) تابعونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون لايف (تغطية حية) تابعونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي الشوط الأول لمباراة الزمالك مع نظيره المقاولون العرب والذي يجمع الفريقين حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز بتقدم الزمالك بهدفين لهدف .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أونجم ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبادر الزمالك بالهجوم المبكر على ذئاب الجبل على أمل فتح ثغرة دفاعية وسط دفاع مؤمن من المقاولون العرب ويمرر طارق حامد كرة طولية من وسط الملعب تجاه عبدالشافي المنطلق على الجبهة اليسرى إلا أن التمريرة خرجت بشكل أقوى من اللازم وتحولت إلى ركلة مرمى في الدقيقة الرابعة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية في عمق منطقة الجزاء استقبلها فرجاني ساسي برأسية وسط غياب تام لدفاعات المقاولون إلا أن الكرة خرجت أعلى العارضة وتضيع معها فرصة هجمة واعدة للزمالك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك هجماته ويحصل على ركلة ركنية على يسار مرمى المقاولون العرب، نفذها محمد أونجم بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين بدون خطورة بعدها حاول أونجم من جديد اختراق منطقة جزاء المقاولون العرب من جهة اليسار إلا أن الدفاع تدخل بالوقت المناسب عن طريق عبد الوهاب إسماعيل وتمكن من استخلاص الكرة.

ومن هجمة مرتدة يخطف المقاولون العرب الكرة من وسط الملعب وترتد سريعة على الزمالك من الجانب الأيسر تمر عرضية من سيف الدين الجزيري يخرج عواد ليتصدى لها لكنها تمر من أمامه لتصل لمحمد سالم الذي يودعها الشباك الخالية معلنا تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

Advertisements

واستمرت محاولات الزمالك لتعديل النتيجة مبكرا بتسديدة خطيرة عن طريق فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى بعد أن تمكن الحارس محمود أبو السعود من إبعادها بأطراف الأصابع لركنية وتضيع فرصة محققة للزمالك .

ويكلل ساسي محاولاته الهجومية بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر لعبها زيزو عرضية متقنة ليرتقي لها النجم التونسي ويودعها الشباك برأسية قوية ليعلن تعادل الزمالك بهدف لكل فريق .

وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين وينطلق أونجم من الجبهة اليمنى في محاولة لإختراق منطقة جزاء المقاولون العرب لكن الدفاع يتدخل وتخرج لركلة مرمى .

ويستمر ضغط الزمالك ومن خطأ دفاعي تصل الكرة للنقاز في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ليرسلها عرضية لزيزو الذي يسددها يسارية قوية لكنها تعلو العارضة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

وتستمر السيطرة التامة للزمالك على مجريات اللعب والمحاولات الهجومية على ذئاب الجبل وتمريرة طولية عن طريق أوباما من وسط الملعب تجاه عبدالشافي المنطلق داخل منطقة جزاء المقاولون العرب إلا أن الكرة تصل للحارس محمود أبو السعود.

ويكلل زيزو جهوده في المباراة بتسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد أن مر من مدافعي المقاولون على حدود المنطقة ليطلق الكرة صاروخية بعيدة من خارج المنطقة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .