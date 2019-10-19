اونلاين | يلا شووت NOW REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين NOW رابط ماتش الريال GOAL

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، على ملعب “إيبيروستار”، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Real Madrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق يوسف سيف، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على ريال مايوركا Real Madrid vs Real Mallorca ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لخوضه اللقاء خارج قواعده، حيث يسعى الميرنجي لمواصلة تفوقه محليًا.

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نجح ريال مدريد في سحق نظيره مايوركا في أخر مباراة جمعت بين فريقي ريال مدريد ضد ريال مايوركا، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن بطولة الدوري لعام 2013، حيث تناوب على تسجيل خماسية الميرنجي كلاً من جونزالو هيجواين "هدفين"، وكريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيما.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.