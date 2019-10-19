اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة ستار رابط ماتش الريال NOW اونلاين I7

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KOORA STAR يستضيف فريق مايوركا نظيره ريال مدريد علي ملعبه ووسط جماهيره في مباراة صعبة للغاية علي صاحب الأرض، ضمن مباريات الجولة التاسعه من بطولة الليجا الإسبانية تحت قيادة الحكم خافيير روخاس، في مباراة سيسعي فيها رفقاء زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد للفوز حتي يتصدر بطولة الدوري، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

KOORA LIVE موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني

يستضيف مايوركا نظيره ريال مدريد في مباراة قوية، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا KOORA LIVE.

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KOORA ONLINE القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا

يستضيف مايوركا نظيره ريال مدريد في مباراة قوية، في تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot.

ويسعي ريال مدريد لخطف الصدارة مرة أخري من برشلونة الذي فاز اليوم علي إيبار وتصدر جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بينما يملك ريال مدريد 18 نقطة في المركز الثاني ويسعي للفوز لصدارة الترتيب، بينما مايوركا يحتل المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Goal.

ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني المذاعة حصرياً علي قناة beIN Sport HD 3 بتعليق يوسف سيف، KOORA Online، لمشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يقدم الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.