اونلاين | يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال KORA NOW

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب إيبيروستار؛ لمتابعة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20. ونقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، تغطية شاملة لكل أحداث مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شورت الجديد، حيث يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفع، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل بآخر مبارتين، في حين خاض فريق مايوركا 9 مواجهات منذ بداية الموسم، فاز في مبارتان؛ واحده أمام إيبار والأهرى أمام إسبانيول، وتعادل مام أتلتيك بيلباو، فيما هُزم في الخمس مواجهات الآخرى. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت بث مباشر ريال مدريد كورة انلاين، ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الريال، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة المتواجد في المركز الثاني، فيما يملك مايوركا 7 نقاط في المركز ال18. موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني:- من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على ملعب إيبوروا، اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:- تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني:- تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ريال مدريد وريال مايوركا، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني. الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة مايوركا:- سيفتقد ريال مدريد في مواجهة مايوركا لكلا من؛ ماركو أسينسيو، وبراهيم دياز، وفيرلاند ميندي وناتشو فيرنانديز، ومارسيلو، وتوني كروس، لعدم تعافيهم من الإصابات، ولن يغيب عن الفريق لأي لاعب بسبب الايقاف. Advertisements من المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان بألفونس أريولا في حراسة المرمى وأمامه ألفارو أودريوزولا، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارباخال. حراسة المرمى: ألفونس أريولا خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي خط الوسط الهجومي: إيدين هازارد - كريم بنزيمه - جاريث بيل الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مايوركا في مواجهة ريال مدريد:- سيغيب عن ريال مايوركا، ألكسندر سيدلار وعبد الرحمن بابا؛ بسبب معاناتهم من الإصابة، ولن يغيب عن الفريق لأي لاعب بسبب الايقاف. سيدفع المدرب فيسينتي مورينو بمانولو رينا في حراسة المرمى وأمامه فرنسيسكو لوبيز، وأنطونيو رايلو أريناس، ومارتن فالينت، وجوان ساستر فانريل، وسيقود انتي بوديمير هجوم الفريق. حراسة المرمى: مانولو رينا خط الدفاع: فرنسيسكو لوبيز - أنطونيو رايلو أريناس - مارتن فالينت - جوان ساستر فانريل خط الوسط: سالفا سيفييا - إدريسو بابا خط الوسط الهجومي: لاجو جونيور - أليكس فيباس - دانييل رودريجيز خط الهجوم: انتي بوديمير

