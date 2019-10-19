اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الريال الآن NQW

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تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 في التاسعة مساءً على استاد ايبيرو ستار معقل ريال مايوركا في تاسع جولات الدوري الإسباني.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports HD 3 AR.

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة ريال مدريد وريال مايوركا على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT 3 HD الأولى بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر، حيث استعاد الملكي عروضه الجيدة في الدوري بالفوز بنتيجة 4-2 على غرناطة بعد أن وقع في آخر مباراتين في فخ التعادل والتي كانت آخرها أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ليستمر تقدم الملكي وتصدره لجدول الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن غرناطة وأتلتيكو مدريد أقرب مُنافسيه.

وعلى الجانب الآخر، يقدم ريال مايوركا عروض سيئة منذ بداية الموسم، حيث لم يستطع أن يحصد سوى 4 نقاط فقط عن طريق الفوز على إيبار وتعادل أمام أتلتيك بيلباو في حين هُزم في الخمس مباريات الآخرى ولكن الفريق تمكن من التغلب بشكل مفاجئ على إسبانيول في الجولة السابقة بهدفين دون رد ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط مُحققًا الفوز الثاني للفريق هذا الموسم.

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