اونلاين | كول كورة NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا بث مباشر رابط يوتيوب YALLA GOAL متعدد 7SRY كورة لايف الريال LIVE NOW

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد ضد فريق ريال مايوركا في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني والتي من المقرر لها أن تقام اليوم السبت في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة GOAL KOORA، ويستعد الريال لتحقيق المزيد من الانتصارات في الليجا من أجل الحفاظ على صدارة جدول الترتيب COOL KOORA.

كورة لايف يعد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني هو الخطر الأكبر على فريق ريال مايوركا بعد المستوى المميز الذي قدمه في المباريات الماضية KOORA LIVE، وستكون تلك المباراة خاصة أنها تقام على ملعب الخصم ريال مايوركا وعدم إقامتها على ملعب السانتياجو برنابيو YALA SHOOOT PLUS.

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يلا شوت حصري ‏وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن مودريتش يستعيد الأحاسيس الإيجابية قبل زيارة الكامب نو، حيث سجل مع ريال مدريد في مرمى غرناطة، ويوم امس مع كرواتيا في مرمى منتخب المجر KOORA STAR مباراة ريال مدريد مع فريق ريال مايوركا KOORA ONLINE.

جول كورة وبدأ مودريتش هذا الموسم بشكل سيئ مع ريال مدريد، وكان زين الدين زيدان لا يعتمد عليه بشكل أساسي في مركز خط الوسط بعد تراجع مستواه، COOL KOORA يذكر أن مودريتش قد نجح في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2018 YALA LIVE.

تابع البث المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق ريال مايوركا بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب والبث الأسطورة ALASTORA، ويعد لقاء ريال مدريد مع فريق ريال مايوركا من أبرز مباريات تلك الجولة مع لقاء فريق برشلونة والذي سيحل ضيفا على فريق إيبار KOORA STAR.