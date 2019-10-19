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التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين يوفنتوس وبولونيا

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انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول بين فريقي يوفنتوس ضد بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة .

 تقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 19عن طريق مهاجمه .

وفي الدقيقة 26 تمكن بولونيا من إحراز هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط دانيلو لارانجييرا.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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