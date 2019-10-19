شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين يوفنتوس وبولونيا والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول بين فريقي يوفنتوس ضد بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.
تقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 19عن طريق مهاجمه كريستيانو رونالدو.
وفي الدقيقة 26 تمكن بولونيا من إحراز هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط دانيلو لارانجييرا.
ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
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