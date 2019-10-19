شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد ينتقد فريقه رغم الفوز واقتناص الثلاث نقاط والان مع التفاصيل

انتقد المدرب الانجليزي فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي الانجليزي الطريقة التي لعب بها لاعبين فريقه امام نيوكاسل يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وصرح لامبارد عقب نهاية المباراة وقال: كنا بطيئين بعض الشئ في نقل الكرة في وسط الملعب ، وعدم التزام بعض اللاعبين بمراكزهم ولكن سرعان ما علجنا هذا في الشوط الثاني وقمنا بتقارب الخطوط واستحوذنا علي الكرة .

وانتهت المباراة بهدف نظيف لتشلسي سجله الجناح الايسر ماركوس الونسو بعد تسديدة خرافية في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء لتسكن الكرة الشباك وتنتهي المباراة بهذا الهدف الوحيد .

وازاح تشلسي الارسنال من المركز الرابع مؤقتا برصيد ١٧ نقطة ، وهبط نيوكاسل للمركز ١٨ برصيد ٨ نقاط ليصارع علي مراكز الهبوط .