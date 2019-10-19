شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يقتنص الثلاث نقاط من الاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء التي جمع بين فريق الوحدة ونادي الاتحاد ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ، ضمن إطار مواجهات الأسبوع السابع بفوز الوحدة بهدف نظيف.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33، عن طريق هدف عكسي من لاعب الاتحاد عبدالمحسن فلاته ليعلن تقدم نادي الوحدة .

وشهد الشوط الثاني هجمات خطيرة من لاعبي الاتحاد من أجل إحراز هدف التعادل ولكن بدون جدوى، على مرمى نادي الوحدة .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الوحدة للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، بينما يبقي نادي الاتحاد في المركز الثامن برصيد 9 نقاط .