شكرا لقرائتكم خبر عن سجل مميز لنادي أمام أندية لندن والان مع التفاصيل

حقق نادي مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن.

ويمتلك نادي ‏مانشستر سيتي سجلا مميزا أمام أندية لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث استطاع المان سيتي في آخر 11 مباراة بالعاصمة الانجليزية لندن أن يفوز في 10 مرات ويتلقى خسارة واحدة فقط

وكانت آخر خسارة لفريق مانشستر سيتي في لندن أمام تشيلسي ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (ديسمبر 2018).